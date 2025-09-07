Dolar
Eğitim

Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi

Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.

Koray Taşdemir  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın okul heyecanını yürekten paylaşıyor, başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında kalem ve kitap emojilerine yer verdi.

