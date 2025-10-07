Emine Erdoğan: Her coğrafyadan Gazze için harekete geçen gönüllüler, karanlığa ışık tutuyor
Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşımında, "Her coğrafyadan, denizden, karadan, havadan Gazze için harekete geçen gönüllüler, karanlığa ışık tutuyor." ifadelerine yer verdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin iki senede, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 masumun öldürüldüğü bir mezarlığa, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndüğünü belirtti.
Gazze'de aşılmadık tek bir ahlaki, hukuki, insani ve etik kırmızı çizgi kalmadığını kaydeden Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ahlaki pusulasını kaybetmiş bir devlet, dünyanın gözü önünde Filistin halkını yok etmeye çalışıyor. Lakin zalimin zulmü arttıkça, soykırıma karşı birleşen yüreklerin sesi de daha güçlü yükseliyor. Her coğrafyadan, denizden, karadan, havadan Gazze için harekete geçen gönüllüler, karanlığa ışık tutuyor. Vicdan sahibi herkesi, kalıcı ve adil bir barış sağlanana kadar bu mücadeleye katılmaya, Filistin için tek yürek olmaya davet ediyorum. İsrail saldırılarında şehit edilen Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Yüce Rabbim'den sabırla dimdik
Paylaşımda ayrıca, Emine Erdoğan'ın çeşitli platformlarda Gazze'yle ilgili yaptığı konuşmalardan ve bölgede yaşanan yıkımlardan görüntülerin olduğu bir video da yer aldı.