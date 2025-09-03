Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklıyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı

Emine Erdoğan, "Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı

Ankara

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mevlit Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği kutlu gece, bereketin, huzurun ve birliğin müjdecisi, insanlığın tazelenme mevsimidir. Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
