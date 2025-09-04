Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği 4. Eurasia Konferans ve Sergisi”nde konuşuyor.
Gündem

Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla yapay zekayla "Karargah Sivas" filmi hazırlandı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapay zekayla "Karargah Sivas" filmi hazırlandı.

Halife Yalçınkaya  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla yapay zekayla "Karargah Sivas" filmi hazırlandı

Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi belgeler ışığında kurgulanan ve yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan "Karargah Sivas" adlı özel film, Sivas Kongresi'ni ve Sivas halkının Milli Mücadele'ye verdiği unutulmaz katkıları konu ediniyor.

Yönetmenliğini ve senaryosunu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın üstlendiği ve Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, gerek içerdiği tarihi sahneler gerekse görsel zenginliğiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan başlayarak Sivas'a gelişi, 108 gün boyunca Sivaslıların büyük bir vefa, fedakarlık ve sadakatle gösterdiği ev sahipliği, ayrıca 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin tarihi önemi konu ediliyor.

Kongrenin alınan kararlarla Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kaderini tayin ettiğini vurgulayan film, hem Milli Mücadele'nin şanlı hatırasının gelecek nesillere aktarılmasını hem de yapay zeka teknolojilerinin tarihi değerlerin tanıtımı ve korunmasında etkin araç olarak kullanılmasını hedefliyor.

