Mevlit Kandili idrak edildi
Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.
İstanbul
Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca gibi kentteki camilerde program düzenlendi.
Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kandil dolayısıyla "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı.
Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti.
Ankara
Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde program gerçekleştirildi.
Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.
Vatandaşlara, cami bahçelerinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce camilere gelenlere ikramlarda bulunuldu.
Adana
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Mevlit Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Aydın Yığman vaaz verdi.
Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.
Hatay
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Camisi'nde Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu, dua edildi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da katıldığı programın sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan tarihi Ağcabey Camisi'nde Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu, dua edildi.
Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Edirne
Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında insanlara güzel ahlakı öğreten Hazreti Muhammed'in doğduğu gecenin Mevlit Kandili olarak kutlandığını söyledi.
Hazreti Muhammed'i örnek almanın sözünde durmak, cömert, alçak gönüllü, dosdoğru, adaletli ve vefalı olmak anlamı taşıdığını ifade eden Aksu, "Bu akşam tövbe edelim, bol bol dua edelim. Efendimizin şefaatini dileyelim." dedi.
Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve vatandaşların katıldığı program, Aksu'nun okuduğu duayla son buldu.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Osmanlı şerbeti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde de helva dağıtıldı.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.
Başta Hızırbey olmak üzere camilerdeki kandil programlarında cemaat, ellerini semaya doğru kaldırarak dua etti.
Programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü Yusuf Eviş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.
Hızırbey Camisi’ndeki programın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cemaate Osmanlı şerbeti ikram edildi.
Tekirdağ'da da cemaat, tarihi Rüstempaşa Camisi'nde namaz kılarak dua etti.
Erzurum
Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa ve Muratpaşa olmak üzere kentteki camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Ardahan
Ardahan’da da Serhat Ulu, Merkez ve tarihi Derviş Bey başta olmak üzere camilere gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Serhat Ulu Camisi çıkışında cemaate lokum ve çikolata ikram edildi.