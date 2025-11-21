Dolar
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 440 milyar liralık 2026 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Hasan Hüseyin Kul, Mücahit Türetken  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi

Istanbul

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Başkan Vekili Aslan'ın, İBB'nin 440 milyar liralık 2026 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve Meclis üyeleri konuşma yaptı.

Yaklaşık 10 saat süren Meclis toplantısında, konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB 2026 mali yılı bütçesi, 86 ret oyuna karşılık 151 oyla kabul edildi.

