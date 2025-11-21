İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 440 milyar liralık 2026 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Istanbul
İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İBB Başkan Vekili Aslan'ın, İBB'nin 440 milyar liralık 2026 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve Meclis üyeleri konuşma yaptı.
Yaklaşık 10 saat süren Meclis toplantısında, konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB 2026 mali yılı bütçesi, 86 ret oyuna karşılık 151 oyla kabul edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.