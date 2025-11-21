Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.
İstanbul
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçedeki gençlerle bir araya geldiği program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gürzel'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre, telefon aracılığıyla salondaki gençlere seslenen Erdoğan, programa katılanların akşamını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın Beykozlular ve İstanbullular için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Güney Afrika ziyaretimden döndükten sonra da inşallah Beykoz'a ziyaretim olacak. Özlem kardeşimize sizler de gençler olarak yardımcı olacaksınız." ifadelerini kullandı.
Programdaki gençler, Erdoğan'ın sözlerine alkışlarla karşılık verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.