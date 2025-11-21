Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Koray Taşdemir  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı

İstanbul

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçedeki gençlerle bir araya geldiği program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Gürzel'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre, telefon aracılığıyla salondaki gençlere seslenen Erdoğan, programa katılanların akşamını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın Beykozlular ve İstanbullular için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Güney Afrika ziyaretimden döndükten sonra da inşallah Beykoz'a ziyaretim olacak. Özlem kardeşimize sizler de gençler olarak yardımcı olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Programdaki gençler, Erdoğan'ın sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

