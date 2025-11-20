Dolar
Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili, "Konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama

Ankara

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 18 Kasım saat 21.40'ta Aydın'ın Didim ilçesi Büyük Menderes Nehri açıklarında su ürünleri avcılığı yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından önleme manevraları ve telsiz uyarıları yapılarak Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Türk teknelerinin avcılık faaliyetlerini güvenli bir şekilde tamamlamasının sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'na intikal eden balıkçı teknelerinde yapılan incelemeler neticesinde 'HASİP REİS 3' isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

