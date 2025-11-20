Dolar
42.37
Euro
49.02
Altın
4,058.72
ETH/USDT
2,815.00
BTC/USDT
86,600.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tarihi Hasankeyf ilçesinde uçurtmalar hakları ihlal edilen çocuklar için uçuruldu

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara karşı işlenen hak ihlallerine dikkati çekmek için uçurtma uçurdu.

İbrahim Toprak  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Tarihi Hasankeyf ilçesinde uçurtmalar hakları ihlal edilen çocuklar için uçuruldu Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Hasankeyf Ortaokulu tarafından "Yarım kalmış hikayelerden renkli uçurtmaların uçacağı özgür göklere" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler kısa bir oratoryo gösterisi sundu.

Yüzlerini Filistin bayrakları ile boyayan öğrenciler "Gazze, Sudan, Myanmar ve Doğu Türkistan" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterinin ardından öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hasankeyf İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Kasım'ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.

Son yıllarda özellikle Filistin başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşanan çocuk hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten Yağmur, "Tarihi ilçemiz Hasankeyf'te uçurtma etkinliği düzenledik. Bu etkinliği dünyada hayatını kaybeden çocuklara atfettik. Bu anlamda amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Ayhan da uçurtma şenliğine katıldığını, arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

Dünyada öldürülen ve haksızlığa uğrayan çocuklara dikkat çekmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Ayhan, "Gazze'de çocuklar uçurtma uçuracağına bombalanıyorlar. Adaletsizlik var, haksızlık var. Bizler de bu duruma bir şey yapamasak bile kalbimizle onların yanında göstermek için bu etkinliğe katıldık ve uçurtmalarımızı uçurduk." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Tarihi Hasankeyf ilçesinde uçurtmalar hakları ihlal edilen çocuklar için uçuruldu

Tarihi Hasankeyf ilçesinde uçurtmalar hakları ihlal edilen çocuklar için uçuruldu

İletişim Başkanı Duran'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Akademisyenler yaklaşık 3 bin yıllık ballı arpa ekmeğinin tarifini uyguladı

Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet