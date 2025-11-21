Dolar
42.44
Euro
49.00
Altın
4,067.61
ETH/USDT
2,867.30
BTC/USDT
87,346.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Fatih Gökbulut  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlandı

Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan milletler, en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar

Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan milletler, en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet