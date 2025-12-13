Bitki koruma ürünlerinin satışında elektronik B-Reçete Takip Sistemi zorunlu oldu
Üreticiler tarafından satın alınarak uygulanan bitki koruma ürünü ve ilaçlar ile ürün hasat bilgilerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca elektronik ortamda oluşturulan sisteme kaydedilerek izlenmesi zorunlu hale getirildi.
Bakanlık tarafından hazırlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bitkisel ürünlerin depolanarak muhafaza edildiği alanlar ile gıda işletmelerinde zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin uygulanmasına yönelik iş ve işlemler yönetmelik kapsamına alındı.
Bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesine yönelik iş ve işlemleri içeren bölümler Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik'e eklenerek, bu yönetmelikten çıkarıldı.
Profesyonel uygulayıcıların yanında çalışacak kişiler için "yardımcı uygulayıcıyla" yetkilendirme yapılmasına imkan verildi. Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında sadece Bakanlıkça izin verilecek konular ve şartlarda insansız hava aracı kullanılabilecek.
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun verdiği yetkiye hazırlanan eylem planı ve uygulama talimatları kapsamında yürütülen hasat öncesi pestisit denetimine yönelik usul ve esaslar da belirlendi. Hasat öncesi pestisit denetimi sonucunda tespit edilecek olumsuzluklarda uygulanacak idari yaptırımlar bu yönetmelikle düzenlenmiş oldu.
Takip sistemi ile bitkisel ilaçların kullanımı izlenebilecek
Üreticiler tarafından satın alınan ve uygulanan bitki koruma ürünü ve ilaçların kayıtları ile bitkisel ürün hasat bilgilerinin Bakanlıkça bastırılan ve üreticilere dağıtılan üretici kayıt defterlerine manuel olarak kaydedilmesini içeren uygulama, bilgilerin bitkisel ürün ve parsel bazlı olarak elektronik ortamda Bakanlıkça oluşturulan takip sistemine kaydının yapılarak izlenebilirliğinin sağlanması zorunlu hale getirildi. Böylece B-Reçete Takip Sistemi zorunluluğu getirilmiş oldu.
Sistemle bitkisel ürün alıcılarına Bakanlıkça belirlenen bazı ürünlerde üreticiler tarafından verilmesi gerekli manuel oluşturulmuş "Üretici Kayıt Defteri"nin, doğrulanabilirliği ve izlenebilirliği sağlanacak.
Yapılan değişikliklerle birlikte yürürlükte olan "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik" uygulamadan kaldırıldı.
Yönetmelik, pilot uygulama yapılan illerde 30 gün sonra, diğer illerde ise 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.
Bitki koruma ürünlerinin satışı ve reçetelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığınca, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satılması, depolanması ve reçetelendirilmesi ile bu işlemleri yapacaklar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar düzenlendi.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle uygulamaya geçecek B-Reçete Sistemi'ndeki yeniliklere ilişkin düzenleme yapıldı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre düzenlemeyle reçete uygulamasında sistem değişikliğine gidildi. Mevcut uygulamada reçete, fiziki ortamda yazılı olarak düzenleniyordu. Yönetmelikle reçete, Bitki Koruma Ürünleri Elektronik Reçete Sistemi üzerinden ve Bakanlıkça belirlenen aktif maddeleri ihtiva eden ürünler için düzenlenecek.
Reçete yazabilecekler belirlendi
Bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri, bayi veya toptancı izin belgesine sahip bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri, bayi veya toptancıda sorumlu yönetici olarak istihdam edilen bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri, Bakanlıktan reçete yazma yetkisi almak koşuluyla reçete yazabilecekler.
Bitki koruma ürünlerinin kullanıcılara satışları, üreticinin uygulayacağı alan büyüklüğüne, bitki veya bitkisel ürüne ve zararlı organizma bilgilerine göre ve uygulanacak bitki koruma ürününün kullanım dozu ve miktarına göre yapılabilecek.
Bitki koruma ürünlerinin satış yetkisi de düzenlenerek, bayiden bayiye, toptancıdan toptancıya satış kaldırıldı. Ruhsat sahibi firmalar, toptancılara veya bayilere, toptancılar bayilere, bayiler ise sadece kullanıcılara (üreticiler ve ürün muhafaza depoları) satış gerçekleştirebilecek.
Reçeteli satılması zorunlu hale getirilmiş bitki koruma ürünleri hariç, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından ihale usulüyle satın alınacak bitki koruma ürünlerinin, resmi kurum, paketleme tesisleri ve tohum üreten şirketlerle kullanıcılara doğrudan satışı, ruhsat sahibi firma, bitki koruma ürünleri toptancıları veya bayiler tarafından da yapılabilecek.
Mesken olarak kullanılan bina altlarına toptancı ve depo izni verilmeyecek. Buralarda bulunan toptancı ve depo olarak kullanılan onaylı yerlerle tüm perakende veya toptan satış ve depolama yapılan onaylı yerler, koşullarını 31 Aralık 2028'e kadar uygun hale getirecek.
Yaptırımlar düzenlendi
Reçetesiz bitki koruma ürünü satan ve kayıt tutmayan bayilere, ilgili kanun gereği 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Reçete yazma yetkilileri kurallara uymazsa yazılı olarak uyarılacak, aynı yıl içinde tekrarı halinde bunların yetkileri iptal edilecek.
Daha önce yasaklanan veya kullanımı sonlandırılan bitki koruma ürünlerinin satışının yapıldığının tespiti halinde bayi veya toptancı belgesi iptal ediliyordu. Artık bu tip ürünlerin bulundurulması halinde de yetki belgesi sonlandırılacak.