Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuzhan Sarı  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"'Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep/Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi/Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyyet/Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.'

Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin (a.s.) dünyayı teşrifini idrak ettiğimiz Mevlit Gecesini tebrik ediyorum."

