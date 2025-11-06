Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki "Hilalin Işığında" sergisini gezdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Meclis'te ziyarete açılan "Hilalin Işığında" başlıklı sanat sergisini gezdi.

Ali Kemal Akan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki "Hilalin Işığında" sergisini gezdi

TBMM

Kurtulmuş, kendi himayesinde, Türk Kızılay işbirliğiyle TBMM Şeref Holü'nde açılan "Hilalin Işığında" sanat sergisindeki eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Çalışmalarda emeği geçen sanatçıları tebrik ederek başarılar dileyen Kurtulmuş, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Kızılay Kadın İstanbul İl Merkezince hayata geçirilen sergide, geleneksel ve modern sanat dalları ile zanaat alanlarından Gazze ve umut temalı 208 eser yer alıyor.

Hat sanatçısı Dr. Ömer Faruk Dere küratörlüğünde hazırlanan "Hilalin Işığında" sergisinde, aralarında ressam İlhami Atalay, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, hattat Hasan Çelebi, çini sanatçısı Timur Bilir'in de yer aldığı 194 sanatçının eseri bulunuyor.

Serginin "Hilalin Çocukları" bölümünde, Kızılay'ın rehberlik ve malzeme desteği sağladığı 14 çocuk sanatçının eserine yer veriliyor.

TBMM Şeref Holü'nde 8 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergi, Ankara’nın ardından İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon'da da sanatseverlerle buluşacak.

