Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan sergiyle tasavvufun "hiçlik" anlayışı sanatla buluştu
Tasavvuf düşüncesinin derin kavramlarından biri olan "hiçlik" temasını merkeze alan ve 30 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak "Hiçin İzinde" sergisi, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) sanatseverlerle buluştu.
Londra
"Hiçin İzinde" sergisinin açılışı Londra YEE'de yapıldı.
Etkinliğin açılış törenine, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Konsolos Turan Oğuzhan Gönültaş, London Islamic Cultural Centre Direktörü Dr. Ahmed Dubayan, Affordable Art Fair temsilcisi Katie Bone, Global Somali Diaspora temsilcisi Bazi Sheikh ve sanat koleksiyoncusu Razwan Baig gibi sanat, diplomasi ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Serginin açılışı, farklı kültürlerin sanat aracılığıyla kurduğu diyalog ve etkileşimin göstergesi olarak sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.
"Sergi, sessizliğin, tevazunun ve derinliğin sanatını hatırlatıyor"
Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş, programın açılışında yaptığı konuşmada, serginin yalnızca bir sanat etkinliği değil, düşünsel bir yolculuk olduğunu belirtti.
Karakuş, "'Hiçin İzinde', sadece bir sergi değil, fikirlerin, duyguların ve sezgilerin bir araya geldiği bir buluşma alanı. Her konuşma, her atölye, her nota bu diyaloğun bir parçası. Formla formların ötesi, sesle sessizlik, varlıkla yokluk arasında süren kadim bir konuşmanın devamı aslında." ifadelerini kullandı.
Küratör Nagihan Seymour da serginin temel amacının modern dünyanın hız ve gürültüsü içinde kaybolan içsel sessizliği yeniden hatırlatmak olduğunu dile getirdi.
Seymour, "Gürültünün ve hızın çağında hiçlik, yeniden görmenin ve duymanın bir yolu. Bu sergi, hat, tezhip ve çini sanatlarının kadim disiplinlerini çağdaş bir estetikle buluşturarak sessizliğin, tevazunun ve derinliğin sanatını hatırlatıyor." dedi.
Sergi, "hiçlik" fikrini sanat, düşünce ve maneviyat ekseninde yeniden yorumluyor
Küratörlüğünü sanatçı Seymour'un üstlendiği "Hiçin İzinde" sergisi, sanatçılar, akademisyenler ve müzisyenleri bir araya getirerek hiçlik fikrini sanat, düşünce ve maneviyat ekseninde yeniden yorumluyor.
Hat, tezhip ve seramik gibi geleneksel Türk sanatlarının çağdaş yorumlarını içeren eserler, görünür ile görünmeyen, kelime ile sessizlik, biçim ile boşluk arasındaki dengeyi sezgisel derinlikle ele alıyor.
Sergide, Adam Duchy, Ayesha Ahmed, Başak Türken, Gulnaz Mahboob, Hanifi Dursun, Naoki Yamamoto, Osman Yılmazer, Rizwan Khan, Sacit Açıkgözoğlu, Samar Farooq, Sevil Tezgah, Sevim Çakır, Serdar Türken, Soraya Syed, Yılmaz Turan ve Nagihan Seymour'un eserleri yer alıyor. Her sanatçı, yaratıcılığın özündeki teslimiyeti, sessizliği ve tefekkürü farklı biçimlerde yorumluyor.
Sergi programı kapsamında düzenlenecek hat ve tezhip atölyeleri, çini ve ney meşk çalışmaları, söyleşiler ve tasavvuf musikisi konserleri, hiçlik kavramını sanat, estetik ve maneviyatın kesişiminde çok boyutlu biçimde ele almayı amaçlıyor.
"Hiçin İzinde" sergisi, 30 Kasım'a kadar Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyaret edilebilecek.