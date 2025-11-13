Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının forma sırt sponsorluğuna ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen sözleşme imza törenine katılıyor.
logo
Gündem

Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti

Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti.

Ömer Faruk Salman, Beyza Nur Eryılmaz  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.

Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

