Dolar
42.23
Euro
49.03
Altın
4,125.72
ETH/USDT
3,529.00
BTC/USDT
104,526.00
BIST 100
10,573.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti.

Aykut Yılmaz  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti

TBMM

TBMM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'mız Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm bekliyor
MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı

İletişim Başkanı Duran, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki "Hilalin Işığında" sergisini gezdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki "Hilalin Işığında" sergisini gezdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'e taziye ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'e taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet