TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti.
TBMM
TBMM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'mız Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti." ifadesine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı