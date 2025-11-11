Dolar
İETT ihalelerinde yüklenici firmalardan alınan payların suç örgütü yöneticilerine aktarıldığı iddiası

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün İETT ihalelerinde yüklenici firmaları önceden belirlediği ve firmalardan pay istediği iddiası anlatıldı.

Fatma Nur Duman Arı  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
İETT ihalelerinde yüklenici firmalardan alınan payların suç örgütü yöneticilerine aktarıldığı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün İETT ihalelerinde yüklenici firmaları önceden belirlediği ve firmalardan pay istediği iddiası anlatıldı.

İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında yer alan İETT ihalelerinde, sözleşme bedelinin yüzde 10-12 oranındaki payın firmalardan istenildiği, bu payın her hak ediş döneminde suç örgütü yöneticilerine teslim edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Ödemelerin çoğunlukla Beylikdüzü'nde bulunan ofiste alınarak, suç örgütü yöneticisi şüpheli Fatih Keleş'e iletildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ sahibi şüpheli Remzi Baka'nın ifadesinde, ihaleye girdikten sonra İETT danışmanı olduğunu belirten şüpheli İbrahim Bülbüllü ile tanıştığını ve bu kişinin kendisine büyük çaplı işler için havuza katkıda bulunmaları gerektiğini söylediğini belirttiği kaydedildi.

Baka'nın, 2021 yılında İETT'den aldığı hizmet alımı ihaleleri için toplam 340 milyon lirayı ve metrobüs alımı ihaleleri için de ayrı ödemeleri Bülbüllü'ye Beylikdüzü'nde bir rezidansın ofisinde teslim etmek zorunda kaldığını ifadesinde söylediği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, Vizyon Ulaşım Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sahibi şüpheli Caner Vural'ın ise ifadesinde, 2016'dan 2024'e kadar İETT'nin bazı araç bakım ihalelerini yürüttüğünü, 2019'dan sonra hakedişlerin gecikmesi ve baskı ortamı nedeniyle sürecin yönetilemez hale geldiğini belirttiği ifade edildi.

Şüpheli Yusuf Yadoğlu'nun da, İETT'nin 9 garajının 6'sının Ulaşım AŞ, 3'ünün ise Aziz İhsan Aktaş'a ait "Bilginay" firmasına verildiğini söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Yadoğlu'nun ihalelerde belirlenen firmalar dışında başka firmaların iş alamadığını ve teklifleri geçerli olan firmaların sürece müdahale edemediğini söylediği kaydedildi.

Bilginay firmasının aldığı ihalelerde çok sayıda firmanın doküman indirdiği ancak az sayıda firmanın teklif sunduğu, teklif verenlerin çoğunun belge eksikliği nedeniyle geçersiz sayıldığının belirtildiği iddianamede, belgelerin eksik veya sembolik tutarlarda olması nedeniyle ihalelerin suç örgütünün istediği şekilde sonuçlandığı vurgulandı.

İddianamede, örgütün faaliyetlerinin başkanlık konutu ve Beylikdüzü'ndeki ofis üzerinden organize edildiği ve ihalelerin önceden belirlenen şekilde sonuçlandırıldığı anlaşıldığı ifade edildi.

