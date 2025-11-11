Dolar
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ile bazı şüpheli gazeteciler, iş insanları, sanatçılar hakkında 1'er yıldan 52'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ile bazı şüpheli gazeteciler, iş insanları, sanatçılar hakkında 1'er yıldan 52'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç gelirleriyle alındığı iddia edildi

İBB'nin "adrese teslim" ihaleleriyle kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddiası

Reklam ihalelerinde 12 milyon 601 bin lira kamu zararı oluştuğu iddiası

Ekrem İmamoğlu'nun gayri resmi ilişkilerini Murat Ongun'un yürüttüğü iddia edildi

Kültür AŞ ihalelerinde 49 milyon lira haksız kazanç sağlandığı iddiası

"Maden sahasındaki kaçak hafriyat dökümü ile 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğu" iddiası

Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
"İletişim çadırı" olarak adlandırılan yerde örgütün lehine "gerçek dışı" haber yapıldığı iddiası
11.11.2025

"İletişim çadırı" olarak adlandırılan yerde örgütün lehine "gerçek dışı" haber yapıldığı iddiası

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma iddianamesinde, şüpheli Mahir Gün'ün "iletişim çadırı" olarak adlandırılan yerde Murat Ongun'un yönlendirmesiyle gerçek dışı haber yaparak algı oluşturma eylemlerinde bulunduğu kaydedildi.

İstanbul'da belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat tarafından belirlendiği iddiası
11.11.2025

İstanbul'da belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat tarafından belirlendiği iddiası

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 2024 yerel seçimlerinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat tarafından belirlendiği iddia edildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde Ağaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri anlatıldı
11.11.2025

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde Ağaç AŞ'deki rüşvet ve ihale usulsüzlükleri anlatıldı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü şüpheli Ali Sukas'ın göreve geldikten sonra Ağaç AŞ ile iş yapan müteahhitlerden rüşvet talep ettiği belirtildi.

Kültür AŞ'deki ihalelerin usulsüz yapılarak gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı iddia edildi
11.11.2025

Kültür AŞ'deki ihalelerin usulsüz yapılarak gelirlerin suç örgütüne aktarıldığı iddia edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kültür AŞ'de usulsüz ihaleler ile elde edilen gelirlerin, örgütün kurduğu "sistem" isimli yapıya aktarıldığı belirtildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası
11.11.2025

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun temin ettiği suç gelirlerinin bir kısmını kişisel zenginleşmesinde kullandığı yönünde tespitte bulunuldu.

