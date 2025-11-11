Dolar
42.23
Euro
49.03
Altın
4,125.72
ETH/USDT
3,529.00
BTC/USDT
104,526.00
BIST 100
10,573.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine kademeli olarak düşeceğini bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Sivas, Antalya'nın doğusu ile hafif olmak üzere Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Perşembe günü ise Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Çankırı, Erzurum ve Diyarbakır çevreleri yağışlı geçecek.

Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağış bekleniyor.

Hafta sonu ise havanın yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm bekliyor
MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi

Benzer haberler

Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek

Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek

Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular başladı

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular 10 Kasım'da başlıyor

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular 10 Kasım'da başlıyor
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,4 milyona ulaştı

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,4 milyona ulaştı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet