Dolar
42.23
Euro
49.03
Altın
4,124.66
ETH/USDT
3,529.00
BTC/USDT
104,637.00
BIST 100
10,585.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 farklı noktada çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Salim Taş  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Hatay

Kale ve Kurtbağı mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm bekliyor
MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi

Benzer haberler

Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Hatay'da 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başında

Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başında
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi

Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Hatay kaytaz böreğinin AB'den tescil alması ustalarının yüzünü güldürdü

Hatay kaytaz böreğinin AB'den tescil alması ustalarının yüzünü güldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet