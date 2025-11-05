Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam da hazır bulundu.
