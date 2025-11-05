Dolar
42.10
Euro
48.37
Altın
3,971.18
ETH/USDT
3,348.00
BTC/USDT
102,840.00
BIST 100
10,981.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Finlandiya ile savunma sanayi işbirliğimizi somut projelerle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin'e taziye ziyareti
DMM'den "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddialarına yalanlama
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi
Milli Savunma Bakanlığının "Savunma Muhabirliği Eğitimi-3" sona erdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Prof. Dr. Işık, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmenin gururunu yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız
Lübnanlı aktivist Safa'dan Türkiye'nin Gazze diplomasisine övgü

Lübnanlı aktivist Safa'dan Türkiye'nin Gazze diplomasisine övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet