Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail) Ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden, Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de ekonomik kalkınmanın önünde ciddi engel oluşturan yaptırımlar bizim de gayretlerimizle hamdolsun peyderpey kalkıyor. İSEDAK çatısı altında bugün Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görünüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz görüyoruz. (İsrail) Ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden, Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Ne Batı Şeria'nın ilhakına, ne Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde Faşir'de sivil halka yönelik katliamları, göğsünde taş değil kalp taşıyan hiç kimse kabul edemez, buna sessiz kalamayız. Sudan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumalıyız. Sudan halkının yanında olmamız ehemmiyet arz ediyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İSEDAK Kobi Programı ile KOBİ'lerimiz arasında güçlü işbirliği ağları oluşturuyoruz. Henüz dahil olmamış ülkeleri bu programa katılmaya çağırıyorum. İSEDAK Kudüs Programı çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz 20 projeye, bu yıl 8 projeyi daha ilave ediyoruz." diye konuştu.