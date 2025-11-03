Dolar
42.06
Euro
48.43
Altın
4,021.64
ETH/USDT
3,727.40
BTC/USDT
107,800.00
BIST 100
11,101.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail) Ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden, Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız." dedi.

03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de ekonomik kalkınmanın önünde ciddi engel oluşturan yaptırımlar bizim de gayretlerimizle hamdolsun peyderpey kalkıyor. İSEDAK çatısı altında bugün Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görünüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz görüyoruz. (İsrail) Ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden, Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Ne Batı Şeria'nın ilhakına, ne Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde Faşir'de sivil halka yönelik katliamları, göğsünde taş değil kalp taşıyan hiç kimse kabul edemez, buna sessiz kalamayız. Sudan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumalıyız. Sudan halkının yanında olmamız ehemmiyet arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İSEDAK Kobi Programı ile KOBİ'lerimiz arasında güçlü işbirliği ağları oluşturuyoruz. Henüz dahil olmamış ülkeleri bu programa katılmaya çağırıyorum. İSEDAK Kudüs Programı çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz 20 projeye, bu yıl 8 projeyi daha ilave ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi
Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa
Sakarya'da 5 kişinin öldüğü makarna fabrikasındaki patlamada toz birikimi yangını büyütmüş
İstanbul'da otobüs şoförünün öldüğü, 18 kişinin yaralandığı kazada tır sürücüsüne dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız

Lübnanlı aktivist Safa'dan Türkiye'nin Gazze diplomasisine övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin paylaşım
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi söz verdiğimiz tarihte bitirmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz

Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi söz verdiğimiz tarihte bitirmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz
İstanbul'a "nefes" olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı

İstanbul'a "nefes" olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet