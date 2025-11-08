TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Karabağ'ın azadlığının 5'inci yıl dönümünde, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Büyük iftihar ve sevinç günlerinden biri olan bu zaferin yıl dönümünde, Azerbaycan toprakları uğruna can veren şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı