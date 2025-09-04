Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği 4. Eurasia Konferans ve Sergisi”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sercan Küçükşahin, Müzahim Zahid Tüzün  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 15 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek verdi.

Fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda uzun süre devam eden yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.

