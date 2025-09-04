Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 15 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek verdi.
Fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda uzun süre devam eden yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.