Gündem

Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek

Denizli'nin Pamukkale ve Buldan ilçelerinde bu yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören toplam 1825 hektarlık alana 2 milyon 556 bin 674 fidan dikilecek.

Sebahatdin Zeyrek  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, kurumda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl meydana gelen 82 orman yangınında 4 bin 108 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Bu yangınların sadece 3 tanesinin büyük ölçekte olduğunu, diğerlerinin ise küçük alanlarda etkili olduğunu belirten Köle, Cankurtaran ve Buldan yangınları ile diğer yerlerde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Pamukkale ilçesinde 24 Ağustos'ta başlayan ve yoğun rüzgar nedeniyle bir gün sonra söndürülen yangında zarar gören 357 hektarlık alanda hasar tespit çalışmalarının tamamladığını ifade eden Köle, buraya 621 bin 689 fidanın dikileceğini aktardı.

Köle, Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkarak Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerinde etkili olan yangının 5 gün sonra söndürüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yangında 25 helikopter 328 saat uçuş yaptı. 1336 sorti yaparak 4 bin 293 ton suyu yanan alana boşalttı. 912 yangın işçimiz tırmıkla 16 kilometre şerit açtı. 12 iş makinemiz 25 kilometre yol açarak ekiplerin rahat ilerlemesini sağladı. Bu sayede bu yangın daha fazla büyümeden bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Burada zarar gören 1468 hektarlık alana 1 milyon 934 bin 985 fidan dikerek yeniden alanın yeşermesini sağlayacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Belirlenen zamanlarda fidanları toprakla buluşturacağız."

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek
