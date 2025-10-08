Dolar
Gündem

Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yangında zarar gördü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı evde yangın sonucu hasar oluştu.

Özgür Uyaroğlu  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yangında zarar gördü Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA

Samsun

Atatürk'ü Havza'ya davet eden heyette bulunan Bayram Efendi'ye ait yaklaşık iki asırlık konağın bahçesindeki kameriyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının eve de sıçraması üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında kameriye ile evin dışında hasar oluştu.

Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a gelen Atatürk'ün Havza'da bir süre kaldığı Bayram Efendi Konağı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2009 yılında koruma altına alınmıştı.

2 katlı, 8 odası bulunan konakta 2015 yılında iş insanı Mehmet Demirbilek tarafından satın alındıktan sonra restorasyon çalışmasına başlanmış ancak tamamlanmamıştı.

