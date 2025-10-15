Dolar
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Utku Şimşek  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın Brüksel şehrinde temaslarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştü.

Güler, daha sonra, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile NATO Karargahı'nda üçlü görüşme yaptı.

Bakan Güler, görüşmelerin ardından NATO Savunma Bakanlarının iştirakiyle gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

