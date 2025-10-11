Dolar
Yaşam

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerinde sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

Mesut Karaduman  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine bürünmeye başladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Sonbaharın gelişiyle Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar sarı, yeşil ve turuncunun büyüleyici tonlarına büründü.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ve amatör fotoğrafçılar, ormanlarda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor.

Uçmakdere yolu boyunca uzanan renk cümbüşü, bölgeden geçen sürücülere görsel bir şölen eşliğinde keyifli bir yolculuk yaşatıyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, ormanların sonbaharın gelişiyle göz alıcı güzelliğe kavuşmaya başladığını söyledi.

Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü belirten Çelik, "Bölgede çoğunlukla yaprak döken ağaçların bulunduğu ormanlar, sonbaharda etkileyici bir renk şöleni sunuyor. Bu sayede mevsimin tüm güzelliklerini yakından gözlemlemek mümkün oluyor. Biz fotoğraf meraklıları için bu ormanlar adeta doğal bir stüdyo haline geliyor. Güzel kareler yakalayabilmek için zaman zaman buraya uğruyoruz. Ağaç yapraklarının sarıdan kahverengiye, kızıldan turuncuya uzanan renk geçişleri, ortaya büyüleyici bir manzara çıkarıyor." diye konuştu.

