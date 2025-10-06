Dolar
Yaşam

Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Berfin Sidar Aşit  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Sonbaharın gelmesiyle çevresi sarı, yeşil ve kahverengi tonlara bürünen Nemrut Krater Gölü, güz mevsiminin tüm renklerini bir arada görmek isteyenleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Bölgeye gelen doğasever ve fotoğraf tutkunları, gölün etrafında yürüyüş yaparak doğayla iç içe zaman geçiriyor, eşsiz manzarayı görüntülüyor.


Göl çevresinde fotoğraf çeken Cihan Önen, bölgedeki güzellikleri görmek için göle gittiklerini söyledi.

Gölün çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine büründüğünü dile getiren Önen, "Buranın harika bir ambiyansı var. Biz de Bitlisli doğaseverler olarak bu güzelliğe tanıklık ediyoruz. Binlerce yerli ve yabancı turist bu dönemde buraya geliyor. Herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Orhan Yılmaz da krater gölünü görmek için geldiklerini belirterek, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Ağaçlar sonbaharla birlikte rengarenk olmuş. Biz de geldik, bu güzellikleri yerinde gördük. Çok hoşumuza gitti. Ziyaret eden insan sayısı da oldukça fazla. Çok güzel bir yer." diye konuştu.

