Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi
Bitlis'te aç kalan tilki, yerleşim yeri yakınında yiyecek ararken objektife yansıdı.
Bitlis
Yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilki, kent merkezine inerek evlerin çevresinde yiyecek aradı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Araç ve insan hareketliliğine karşı temkinli davranan tilkinin zaman zaman hızla uzaklaştığı, bir süre sonra ise yeniden bölgeye döndüğü gözlendi.
Tilkinin yiyecek arayışı, doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.