Dolar
42.24
Euro
49.21
Altın
4,234.82
ETH/USDT
3,485.60
BTC/USDT
102,818.00
BIST 100
10,664.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi

Bitlis'te aç kalan tilki, yerleşim yeri yakınında yiyecek ararken objektife yansıdı.

Berfin Sidar Aşit  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi Fotoğraf: Cihan Önen/AA

Bitlis

Yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilki, kent merkezine inerek evlerin çevresinde yiyecek aradı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Araç ve insan hareketliliğine karşı temkinli davranan tilkinin zaman zaman hızla uzaklaştığı, bir süre sonra ise yeniden bölgeye döndüğü gözlendi.

Tilkinin yiyecek arayışı, doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi
Kağıthane'de apartmandaki patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin yeni görüntü

Benzer haberler

Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi

Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

Bitlis'in doğal güzellikleri sonbahar renklerine büründü

Karabük'te nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Karabük'te nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi
Hasan Dağı'nda yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Hasan Dağı'nda yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet