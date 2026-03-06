Dolar
44.08
Euro
51.08
Altın
5,084.24
ETH/USDT
2,064.00
BTC/USDT
70,540.00
BIST 100
12,974.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail’e yönelik protesto gösterisi düzenleniyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız
logo
Yaşam

Nurdan hemşire, doğduğu topraklarda şifa dağıtıyor

Bitlis Devlet Hastanesi'nde görevli Nurdan Gündoğdu, çocukluk hayali hemşireliği doğup büyüdüğü topraklarda yaparak, 30 yıldır hastalara şifa dağıtıyor.

Berfin Sidar Aşit  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Nurdan hemşire, doğduğu topraklarda şifa dağıtıyor Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden 1996'da mezun olduktan sonra hemşire olan 49 yaşındaki Gündoğdu, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki farklı servislerde 30 yıldır görev yapan bir çocuk annesi Gündoğdu, hastaların iyileşmesi için ekip arkadaşlarıyla özveriyle çalışıyor.

Gündoğdu, AA muhabirine, kendi memleketinde mesleğini icra etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Çocukluk hayalim olan hemşireliği severek yapıyorum. Mesleğimin ilk 11 yılında ameliyat hemşiresi olarak görev yaptım. Daha sonra farklı servislerde çalıştım. Şu an fizik tedavi bölümünde sorumlu hemşire olarak görevime devam etmekteyim. Fizik tedavi servisinde kronik hastalıkları, özellikle de inme rahatsızlığı olan hastalarımız bulunmakta. Ekip halinde hastalarımızla çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Hastalarımıza doktorun belirlediği tedaviler doğrultusunda yatak içi egzersizleri, ilaç tedavileri ve gerekli bakım uygulamalarını yapmaktayız."

Hastaların iyileşmesinden duyduğu mutluluğu anlatan Gündoğdu, "Meslek hayatım boyunca çok üzücü, aynı zamanda umut verici durumlarla karşılaştım. Bunlardan biri fizik tedavi servisine yaralanma sonucu gelen genç bir hastamıza 'asla ayağa kalkamaz, omurilik yaralanması var' gibi şeyler söylenmişti. Bu hastamızın belli bir süre sonra buradan yürüyerek çıktığını görünce çok mutlu olmuştuk. Bu, hiç unutamadığım vakalardan biri. Bunun gibi, hastalarımız ve hasta yakınlarımızla paylaştığımız gerçekten ümit verici ve çok güzel hikayeler var." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu'nun sağlık hizmeti sunduğu hastalardan Meliha Özsoy da "Nurdan hemşire bizimle çok yakından ilgilendi. Onun sayesinde iyileşiyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı
Hakkari'de geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin kişi bağımlılığa karşı bilgilendirildi
Yükümlüler fındıkta verimin artması için aldıkları eğitimle üretime katkı sunacak
İŞKUR, 123 bin 545 NEET gencini iş hayatına kazandırdı
Son yağışlarla su seviyesi yükselen Bafa Gölü'nde balık çoğaldı

Benzer haberler

Nurdan hemşire, doğduğu topraklarda şifa dağıtıyor

Nurdan hemşire, doğduğu topraklarda şifa dağıtıyor

Bitlis'teki arıcıların kış mesaisi

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet