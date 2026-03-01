Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
2,001.40
BTC/USDT
67,135.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. -VTR
logo
Yaşam

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından Ahlat ilçesindeki tarihi yapılar beyaza büründü.

Serdar Adıyaman  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı Fotoğraf: Serdar Adıyaman - AA

Bitlis

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, mağara evler ve Bayındır Köprüsü karla kaplandı.

Kar örtüsüyle bütünleşen tarihi yapıların ortaya çıkardığı manzara dronla görüntülendi.

Tarihi yapıların fotoğrafını cep telefonu kamerasıyla çeken Ahmet Yamlı, karın ardından bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kar yağışını fırsata çevirmek istediklerini belirten Yamlı, "Tarihi mezar taşlarının karla kaplanması ortaya eşsiz bir manzara çıkarmış. Bu anları bol bol fotoğrafladık. Hem doğanın hem tarihin bir arada olduğu bu ortam bizler için unutulmaz bir gün yaşattı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Su tutmaya başlayan Karataş Gölü yeniden canlanıyor
Yazın kuruma noktasına gelen Bursa'nın tarımsal sulama barajları yeniden doluyor
Ekrem İmamoğlu'nun şirket aracının giderlerini Beylikdüzü Belediyesine karşılattığı iddiasına ilişkin dava
Türkiye ve dünya gündemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İlgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir

Benzer haberler

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Muş Ovası'nda "baharın habercisi" çiğdemler kar altında kaldı

Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi

Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi
Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor

Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet