Gündem

Türk Yıldızları, Malazgirt semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Şener Toktaş, İbrahim Yaldız  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Türk Yıldızları, Malazgirt semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Türk Yıldızları, Malazgirt etkinliklerinin yapıldığı ve içinde Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın üzerinde ve Malazgirt semalarında gerçekleştirdikleri uçuşlarla etkinliğe renk kattı.

Havada ay yıldız çizerek gösteriye başlayan Türk Yıldızları, izleyenlere şanlı zaferin coşkusunu yaşattı.

Etkinlikteki vatandaşlar da Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti, fotoğraf çekti.

Pilotlar, gösteri sonunda yaptıkları anonsla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı.

