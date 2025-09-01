Dolar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman alevlenen atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Ankara

Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, Etimesgut ilçesindeki araziye tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçe atıklarının bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı, atıkların kaldırılması için bildirimde bulunulmasına karşın işlem yapılmadığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbarın ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yapıldı.

Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi.

Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesine uyarı yazısı gönderildi.

Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira para cezası
