Gündem

İstanbul Havalimanı günlük 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı başı çekerken, Antalya Havalimanı da 8'inci oldu.

Gökhan Yılmaz  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
İstanbul Havalimanı günlük 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul

İstanbul Havalimanı, 18-24 Ağustos'u kapsayan dönemde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Ağustos'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1450 uçuşla Amsterdam, 1432 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1384 uçuşla Frankfurt, 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı ise günlük 1055 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

