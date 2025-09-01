İstanbul Havalimanı günlük 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı başı çekerken, Antalya Havalimanı da 8'inci oldu.
İstanbul
İstanbul Havalimanı, 18-24 Ağustos'u kapsayan dönemde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Ağustos'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1450 uçuşla Amsterdam, 1432 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1384 uçuşla Frankfurt, 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.
Antalya Havalimanı ise günlük 1055 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.