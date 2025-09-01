Dolar
41.10
Euro
48.18
Altın
3,477.06
ETH/USDT
4,392.00
BTC/USDT
108,967.00
BIST 100
11,270.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Milli Basketbolcu Adem Bona, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Estonya ile oynanan maçın ardından Riga Arena’da basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi -VTR-
logo
Gündem

Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde lider eşleri onuruna verilen programa katıldı.

Emine Erdoğan, program alanında Çin Devlet Başkanı Şi'nin eşi Pıng Liyüen tarafından samimiyetle karşılandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Program öncesinde aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, ardından kültürel programa katıldı. Programda, lider eşleriyle ülkelerin kültürel zenginliklerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Programda, Nepal, Ermenistan, Malezya, Moğolistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Özbekistan liderlerinin eşleri ile İran Cumhurbaşkanın kızı da yer aldı.

"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik"

Programın ardından Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen​​​​​​​ ev sahipliğinde, lider eşleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel işbirliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Benzer haberler

Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet