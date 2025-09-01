Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde lider eşleri onuruna verilen programa katıldı.
Emine Erdoğan, program alanında Çin Devlet Başkanı Şi'nin eşi Pıng Liyüen tarafından samimiyetle karşılandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Program öncesinde aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, ardından kültürel programa katıldı. Programda, lider eşleriyle ülkelerin kültürel zenginliklerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Programda, Nepal, Ermenistan, Malezya, Moğolistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Özbekistan liderlerinin eşleri ile İran Cumhurbaşkanın kızı da yer aldı.
"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik"
Programın ardından Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde, lider eşleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Şanghay İşbirliği Örgütü 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı’nın değerli eşi Peng Liyuan’ın ev sahipliğinde, lider eşleriyle buluşmaktan mutluluk duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 1, 2025
Tiencin’in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane… pic.twitter.com/yVq0KYhCBN
Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel işbirliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.