Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ceren Aydınonat
14 Mayıs 2026•Güncelleme: 14 Mayıs 2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını Asen Albayrak, Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçını da Melek Dakan yönetecek.
Son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor-Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: Halil Umut Meler
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan