Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile berabere kaldı

Ayfer Koçal
15 Mayıs 2026•Güncelleme: 15 Mayıs 2026
5. dakikada Beşiktaş atağında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana, gole izin vermedi.
6. dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Çaykur Rizesporlu Hojer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.
18. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
20. dakikada Cengiz Ünder'in ceza yayından şutunda topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti.
31. dakikada yeşil-mavili ekip, farkı ikiye çıkardı. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında Sowe, kafayla topuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
34. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Murillo'nun vuruşunda kaleci Fofana, topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada Beşiktaş atağında Jota Silva'nın ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana gole izin vermedi.
55. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Jota Silva, ağları havalandırdı: 2-1.
62. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Olaitan'ın pasında topla buluşan Cerny'nin ceza yayının sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı.Orkun Kökçü'nün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Jota Silva'nın şutu savunma tarafından engellendi.
90+2. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın ortasında Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Asen Albayrak, VAR uyarısı sonucunda pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.
Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.