Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatını kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabık olduklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı" dolayısıyla Kazak halkını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Tokayev ile görüşmesinde ticaretten enerjiye, savunma sanayisi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin, "Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

[1/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [2/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [3/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [4/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [5/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [6/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [7/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [8/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [9/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [10/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. [11/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [12/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [13/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. [14/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. [15/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. [16/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. [17/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Bağımsızlık Sarayı'nda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. [18/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. [19/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. [20/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Bağımsızlık Sarayı'nda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. [21/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Bağımsızlık Sarayı'nda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. Türkiye Cumhuriyeti adına anlaşmayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imzaladı. [22/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Bağımsızlık Sarayı'nda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti. Türkiye Cumhuriyeti adına anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imzaladı. × [1/22] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edildi

Tokayev, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen söz konusu güzide nişanın ilk kez tarafına takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb'im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin."

Öte yandan iki lider, 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen "Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun" açılışını yaptı.

Erdoğan ilk nişan tevcih edilen isim oldu

"Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 10 Nisan 2026'da yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

Bugünkü törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edilen ilk isim oldu.