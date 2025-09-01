Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Denizli, Karabük ve Aydın'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Ankara
Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.
Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.
Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.
Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde helikopterle incelemesini sürdürüyor.
Vali Ömer Faruk Coşkun, ilçe girişindeki bir dinlenme tesisine konuşlandırılan yangın yönetim merkezinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile yangının son durumuna ilişkin toplantı gerçekleştirdi.
Öte yandan orman yangını nedeniyle dün tedbir amaçlı boşaltılan Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde yaşayanlar evlerine geri döndü.
Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri, zarar tespit çalışmasına devam ederken, Türk Kızılay görevlileri de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımlarını sürdürüyor.
"Rüzgarın biraz daha şiddetleneceği, meteoroloji tarafından tahmin ediliyor"
Karacabey, havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 151 arazöz, 12 iş makinesi, 85 ilk müdahale aracı ve 886 personelle toplamda 566 araç ve 2 bin 120 kişinin mücadele ettiği bilgisini paylaştı.
Karacabey, Buldan'daki yangının son durumuna ilişkin şunları kaydetti:
"Yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor. Hava araçlarımız, günün aydınlanmasıyla birlikte göreve başladı ve gece boyunca da kara araçlarımızı çalıştırarak yangının ilerlemesini durdurmaya ve tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. İlerleyen saatlerde rüzgarın biraz daha şiddetleneceği, meteoroloji tarafından tahmin ediliyor.
Bu, tamamen hava şartlarına bağlı. Biz bir an önce kontrol altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz."
"Toplamda 5788 yangınla mücadele ettik"
Bartın ve Karabük'te süren yangınlarla da mücadele ettiklerini ifade eden Karacabey, "Bartın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdük. Bir an önce kontrol altına almak için orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.
Tüm dünyada olduğu gibi orman yangınlarının bu yıl Türkiye'de uzun yıllar ortalamalarının üzerinde, hem adet hem de alan olarak yaşandığına işaret eden Karacabey, "Bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak 2476 orman yangını ve 3312 orman dışı alan yangını olmak üzere toplamda 5788 yangınla mücadele ettik ve bu yangınları kontrol altına aldık." dedi.
Karacabey, meteorolojik şartların özellikle yangınların çabuk başlaması ve hızla yayılması açısından son derece olumsuz şartlar oluşturduğunu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Karabük
Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.
Kastamonu-Karabük sınırında çıkan ikinci yangına müdahale ediliyor
Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangına da müdahale sürüyor.
Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı.
Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.
Aydın
Efeler ilçesinde Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.