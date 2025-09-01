Dolar
41.11
Euro
48.20
Altın
3,469.10
ETH/USDT
4,404.60
BTC/USDT
109,042.00
BIST 100
11,291.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da “Akademi Merkezleri Eğitim Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Gündem

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş insanı şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Zeynep Yeşildal  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun kırmızı bültenle aranması için karar çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs'ta iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon
İstanbul Havalimanı günlük 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı

Benzer haberler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında avukat Nusret Yılmaz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet