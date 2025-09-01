Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, adaletin tesisi adına özveriyle görev yapan adalet teşkilatına sağlık ve başarılarla dolu bir sene temennisinde bulundu.

Şeyma Güven  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz, değerli yargı mensuplarımız ve kıymetli avukatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum."

