Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"nde konuşuyor.
Teknoloji

NSosyal "Keşfet" sekmesini güncelledi

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, "Keşfet" sekmesini güncelledi.

Abdulkadir Günyol  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
NSosyal "Keşfet" sekmesini güncelledi

İstanbul

Platformun yeni güncellemesine ilişkin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "NSosyal, 'Keşfet' sekmesinin en güncel hali yayında. Gündemden öne çıkanlar, en popüler içerikler ve heyecan verici başlıklar yenilenmiş haliyle karşınızda. NSosyal de keşfedilecek çok şey var." ifadeleri yer aldı.

NSosyal, 1 milyon kullanıcıyı aştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 Temmuz'da platformun beta sürümünün yayınlandığını duyurmuştu.

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu. NSosyal, "sosyal ağ" kategorisinde son dönemde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olmayı da başarmıştı.



