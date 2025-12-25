Dolar
Teknoloji

NSosyal'e yeni özellikler eklendi

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, hikaye modu başta olmak üzere birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı.

Tolga Yanık  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
NSosyal'e yeni özellikler eklendi

İstanbul

NSosyal'in uygulama mağazasında paylaştığı bilgilere göre, son güncellemeyle birlikte platforma içerik-iletişim, profil-hesap yönetimi başlıklarında çok sayıda özellik eklendi.

Platforma içerik-etkileşim başlığında hikaye (story) modu, gönderiyi yanıtlara açma/kapatma, profil içinde gönderi arama, profilde 3 gönderi sabitleme özelliği ilave edildi.

Profil-hesap yönetimi başlığı altında da onaylı hesap başvuru formu, takip edilen ve takipçilerde arama, kullanıcı adı, e-posta adresi ve uygulama içinden şifre değiştirme, hesap dondurma seçeneği ve menü (hamburger) eklendi.

Bu özelliklerin yanı sıra profil görseli ölçeklendirme de iyileştirildi.

