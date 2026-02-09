Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Küresel olarak yılda 7 milyon insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu tablo, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil, toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, her bir bağımlılığın milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishane olduğunu belirtti.
Her bir bağımlılık, milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishanedir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 9, 2026
Bugün, dünyada 15 yaş üstü 1.3 milyar insan tütün bağımlısı olarak yaşamını sürdürüyor.
Küresel olarak yılda 7 milyon insan, sigara nedeniyle hayatını kaybediyor.
Bu tablo, yalnızca bireysel bir… pic.twitter.com/5N8ASryWHR
Bugün, dünyada 15 yaş üstü 1,3 milyar insanın tütün bağımlısı olarak yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Küresel olarak yılda 7 milyon insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu tablo, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil, toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir. 2026 Bağımsızlık Yılı'nda, insanı, aileyi, toplumu ve doğayı sessizce tüketen bu bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla güçlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Türkiye Yeşilay Cemiyetince düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın bulunduğu videoya da yer verildi.