MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabında yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı. Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti." ifadelerine yer verildi.
