Gündem

MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarının Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal ettiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabında yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı. Emden Limanı'na ulaşan kara unsurlarımız Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'na intikal etti." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
