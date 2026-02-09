Dolar
Gündem

Borsada kar vaadiyle dolandırıcılığa yönelik İstanbul merkezli soruşturmada yakalanan 68 zanlı adliyede

Sosyal medyada kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp borsada kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mustafa Mert Karaca  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Borsada kar vaadiyle dolandırıcılığa yönelik İstanbul merkezli soruşturmada yakalanan 68 zanlı adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 zanlıyı daha aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Kurdukları 50 şirket üzerinden toplam 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayla bağlantılı 44 zanlının da başta "dolandırıcılık" olmak üzere farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği bildirilmişti.

Instagram üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak reklam paylaşımında bulunan şüphelilerin, vatandaşlara borsadaki şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayelerinin 5 katı kadar kar vadettikleri tespitine açıklamada yer verilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin müştekileri, cep telefonlarına "IN.Pro" adlı yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları için yönlendirdikleri, şirket hesaplarına gelen paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto platformuna gönderildiği, böylece takibinin imkansız hale getirildiği kaydedilmişti.

Benzer eylemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Y.G'nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y'nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K'nin 4 milyon 855 lira, H.K'nin 3 milyon lira ve U.S.K'nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 lirasının dolandırıldığı, buna ilişkin 37 şirket ile 64 kişinin "şüpheli" olduğu bilgisi verilmişti.

Açıklamada, teknik takip neticesinde H.D'nin 12 bin dolarının, H.Ö'nün 1 milyon 392 bin lirasının, K.T'nin 1 milyon 289 bin ile 97 bin 643 dolarının, A.S'nin de 223 bin lirasının zanlılar tarafından dolandırıldığının belirlendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 42 şüpheli şahıs, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şahıs, tape kayıtlarından tespit edilen 20 şahıs ve IP/PORT çalışması neticesinde 4 şahıs olmak üzere toplamda 114 ve ikmalen istenecek 40 şüpheli şahısla toplam 154 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 44 şüpheli şahsın halihazırda cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon illerinde İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Borsada kar vaadiyle dolandırıcılığa yönelik İstanbul merkezli soruşturmada yakalanan 68 zanlı adliyede
