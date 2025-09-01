Dolar
Gündem

MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon

MİT koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan örgüt elebaşı Ö.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cemil Murat Budak  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara il Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize siber dolandırıcılık yapılanması tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerle şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

İncelemelerde, şebekenin özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklediği, bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenleyerek güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı saptandı. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, konum bilgileri ve çevrim içi hareketlerinin de kayıt altına alındığı tespit edildi.

1250 internet sitesi erişime kapatıldı

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturmada, USOM'un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.

Tespitler doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan örgüt elebaşı Ö.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yapılan incelemede, söz konusu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği ve ulusal güvenlik açısından önem arz eden bir boyuta ulaştığı da görüldü.

