Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar'ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.
Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında olacağını belirtti.
İki lider, Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.