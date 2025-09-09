Dolar
41.27
Euro
48.35
Altın
3,630.54
ETH/USDT
4,296.00
BTC/USDT
111,415.00
BIST 100
10,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Alper Şaşmaz  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar'ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında olacağını belirtti.

İki lider, Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
ASELSAN'ın "dron avcısı" yurt dışında ilk kez sergilendi
Kızılay'dan Kerkük'teki Türkmenlere gıda yardımı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya yapacağı ziyarete ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya yapacağı ziyarete ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de ikili görüşmelerini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de ikili görüşmelerini sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet