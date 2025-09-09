Dolar
41.27
Euro
48.35
Altın
3,630.54
ETH/USDT
4,296.00
BTC/USDT
111,415.00
BIST 100
10,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi.

Özcan Yıldırım  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İsrail'in bugün Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükümetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar'ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum. Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır. Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak, ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
ASELSAN'ın "dron avcısı" yurt dışında ilk kez sergilendi
Kızılay'dan Kerkük'teki Türkmenlere gıda yardımı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya yapacağı ziyarete ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya yapacağı ziyarete ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de ikili görüşmelerini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de ikili görüşmelerini sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet